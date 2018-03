Vild med Wiinblad?

Bjørn Wiinblad var den sprælske designer

Bjørn Wiinblad er mest kendt for sit farverige og snørklede univers af damer med hatte og finurlige figurer. Men den sprælske designer var ikke sådan at putte i bås, og han spredte sit talent over mange genrer indenfor design.

Wiinblad havde sin storhedstid i 1970'erne og 1980'erne, men i løbet af de senere år har hans design vundet i popularitet. Det er baggrunden for, at Juna nu lancerer en "blød" kollektion med motiver af Bjørn Wiinblad.

Kollektionen omfatter sengetøj, toilettasker, viskestykker, duge, grillhandske og meget mere. På billedet her ses toilettaskerne, som fås i tre størrelser og i farverne kongeblå og grå. Pris fra 129,95 kr.