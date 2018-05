Multiform relancerer deres linje Form-45 i 2 nye udgaver

Svævende elegance i nye klæder

Det danske køkkenfirma Multiform relancerer deres linje Form-45 i en klassisk luksuriøs udgave i staturario venato-marmor og en rå minimalistisk udgave i sortoxideret stål.

Multiform er kendt for deres eksklusive køkkener i høj håndværksmæssig kvalitet og stilrent stringent design. I 2016 lancerede de deres designserie Form 45, som var en nytænkning af deres oprindelige serie, Form 1. Serien er kendetegnet ved dets knivskarpe kanter, som er skåret i smig med et skråt snit på 45 grader, samt et karakteristisk svævende udtryk. Siden 2016 er køkkenet løbende blevet iklædt nye materialer, og det lanceres nu i to nye udgaver. Køkkenet kommer i en luksuriøs og hvid staturatio venato-marmor, som giver det et skulpturelt klassisk udtryk.