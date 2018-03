Prisvindende køkken i ny farve

Et køkken der også er et møbel

Med den nye udgave af Form 45 har Multiform skabt et køkken, som har et markant udtryk men samtidig er et møbel, som kan blende ind i den øvrige indretning – vi er langt væk fra de hvide overflader, der signalerer køkken med stort K.

Lige netop køkkenet som et møbel, er en tendens, vi har set flere køkkenfirmaer lege med i løbet af de senere år. Og det spiller fint sammen med, at flere og flere fravælger det tidligere så berømte samtalekøkken og i stedet ønsker et nyt køkken, der indgår som en naturlig del af fx stuen.