Lav din egen chokoladebar på ny chokoladeskole

Vil lære danskerne om kakao og chokolade

Ali Saleh fra Hotel Chocolats afdeling i Danmark fortæller om ambitionen med den nye chokoladeskole i København:



– Vi vil gerne lære danskerne om kakao og chokolade. Vi går meget op i, hvordan vi producerer vores chokolade, og det er vigtigt for os, at vores kunder kender processen. Det er vores håb med chokoladeskolen, at deltagerne kan bruge læringen, når de kommer hjem, så de opdager, hvordan de kan bruge chokolade i køkkenet på andre måder, end de fleste gør i dag.



Hotel Chocolat vil jævnligt offentliggøre datoerne for de næste planlagte chokoladeskoler på deres Instagram-profil og Facebookside.



Den første chokolade-workshop bliver afholdt onsdag den 25. april kl. 19-21. Billetter bliver solgt fra Hotel Chocolats butikker i Frederiksberg og København, og prisen er 350 kr. pr. person.