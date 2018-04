Se en oase af et køkken – med fine atypiske løsninger

Stueområdet fungerer som parrets hyggehjørne. God lyd er et vigtigt element i indretningen for parret. Den kommer fra højtalerne, købt i Hi-Fi-klubben. Hylderne er lavet af 100 år gamle konstruktionsbjælker fra det gamle Rigshospital. Ophængene i sort blankt jern er speciallavet hos Kvindesmedien på Christiania. Bjælkerne er fundet hos Genbyg på Amager. Hver ting på hylderne fortæller en historie

"Tæt på alt og alligevel så langt fra"

Køkkenet er også hvidt og står som et stramt skuffemøbel i det store rum. For at bryde alt det hvide har parret valgt sorte detaljer i form af ovne, vinkøleskab, vask og kogeplade.

Fra køkkenet og stuen i det store rum er der en skøn udsigt og direkte udgang til haven, som Brian Mouritsen holder så meget af.

– Det er et kæmpe privilegium at bo midt i byen og have sin egen lille have. Når vejret er til det, elsker jeg at smide skoene, mærke græsset og lytte til fuglene. Det er den bedste afstresning for mig at være i haven, slå græs, klippe og plante, siger han om sin lille oase, der er gemt mellem volde og høje træer – tæt på alt og alligevel så langt fra.