Skærebrættet fra Joseph Joseph er lavet af bambus, da det er mere vandafvisende end almindelig træ, samtidig med at det er mindre modtagelig overfor eventuelle mærker, som knive kan efterlade.

Brættet kan foldes, og gør det derfor meget lettere for dig at hælde dine grøntsager i panden uden at spilde.

L: 32,8 cm., B: 27 cm., H: 1,3 cm., 187,00 kr., Joseph Joseph.