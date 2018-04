Her er Ikea-køkkenet, der ligner en million

Materialerne i køkkenet er sat sammen på en måde, så de fremhæver hinanden. Gulvfliserne hedder Manhattan og er fra Ceramiche Caesars More-serie.

Kombiner materialer, og skabe dybde i rummet

Det der slugte den største del af budgettet, var bordpladen i Corian, men indretningsarkitekten var ikke i tvivl om, at den måtte prioriteres, da ejerne havde et stort ønske om en slidstærk bordplade.

– Corian tåler virkelig at blive brugt i mange år og fremstår luksuriøst, forklarer indretningsarkitekten.

For at give de hvide Ikea-moduler et løft integrerede hun egetræslister og et marmorpanel i køkkenet. De vertikale lister gør nytte som greb på skabene, og den horisontale liste sidder som en skygge under bordpladen. Cecilie Claussen synes, at listerne fremhæver de horisontale og vertikale linjer i køkkenet uden at skabe hårde kontraster.

Hvis kriteriet om at lave et køkken, der er ligeså slidstærkt som det er fint at se på, skulle opfyldes, var det vigtigt at finde de rigtige materialer.

– Ved at vælge forskellige materialer giver man rummet en følelse af dybde. En kombination af rene hvide flader, eg og natursten er jo bare helt fantastisk. Når man sætter dem rigtigt sammen, fremhæver de hinanden og skaber et spændende udtryk, forklarer Cecilie Claussen.

Resultatet blev et køkken, som både er funktionelt og smukt at se på.