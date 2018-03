Goyas guldkøkken

Reform-køkken i messing

Stine Goya designer ofte tøj, sko og accessories med et – eller flere – strejf af guld og glitter, og derfor passer køkkenet perfekt ind i Stine Goyas univers. Hvis ikke Stine Goya skulle have et guldfarvet køkken – hvem skulle så?



Stine Goya har valgt et Reform-køkken i messing til sit showroom og hovedkontor. Køkkenet er designet af Christina Meyer Bengtsson og er i rent messing med en bordplade i Fenix-laminat i farven "Nero". Prisen for en messinglåge: fra 1960 kr. Du kan læse mere om køkkendesignet her.

Se billederne af det smukke, gyldne messing-køkken herunder.