Genial idé: Gør-det-selv-kapsel til Nespresso-maskiner

Let, lækker og ... forurenende kaffe

Når George Clooney snupper sig en kop friskbrygget kaffe fra sin Nespresso-maskine (når der altså ikke er en, der snupper den før ham), ser det let, lækkert og ikke mindst charmerende ud.

Men i virkelighedens verden ser tingene desværre lidt anderledes ud. Her skaber kaffekapsler i stigende grad problemer for miljøet, selv om der i fx Danmark er indført ordninger til indsamling af brugte kapsler. Men kombinationen af plastik og aluminium, som bruges i de fleste kapsler, gør kapslerne svære at genanvende. Samtidig er det et problem, at langt de fleste alligevel vælger at smide kapslen direkte i affaldsspanden, når den er brugt.

Forbud mod kaffekapsler

Det har fået flere byer, til at begrænse eller helt forbyde kaffekapsler. Fx Hamborg, hvor bystyret for et par år siden besluttede, at det skulle være slut med kaffekapsler på alle kommunale kontorer.

Nu ser det imidlertid ud til, at både de ansatte i Hamborg og de danske forbrugere kan ånde lettet op: Der er kommet et mere miljøvenligt alternativ til den traditionelle kaffekapsel.