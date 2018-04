Citruspresseren er et dejligt redskab at have i sit køkken, og i dette flotte nye design fra Eva Solo kan du have den stående fremme på køkkenbordet. Med presseren følger den elegante glaskande - så er der ingen undskyldning for ikke at servere friskpresset juice.

Glaskanden kan rumme 0,6 liter, 399,95 kr., Eva Solo.