What ... er der gået svamp i mælken?

Dyrk dine egne svampe

Du kender det sikkert ... opskriften siger, at du skal bruge østershatte, men du har glemt at købe dem ... eller også var de østershatte, du fandt i supermarkedet, ikke lige i en tilstand, hvor du har lyst til at putte dem i munden.

Eller også er du bare ikke tryg ved, hvordan de industri-producerede svampe, man kan købe, er fremstillet – og tænker, at det må kunne gøres anderledes. Og det kan det faktisk.

Det sørger virksomheden TagTomat for med deres nye initiativ, der hedder SvampeBox. Konceptet er enkelt og temmelig smart.