Vær med på moden

Du behøver ikke at være storforbruger af Instagram for at have lagt mærke til den nyeste trend. Overalt på mediet ser vi runde møbler; både borde, lysestager og spejle har fået den cirkulære form.

Hæng dine lys på væggen

I et let og elegant design kommer den populære runde form til udtryk ved denne fyrfadsholder fra Menu. Det er ikke blot et sted at tænde dine fyrfadslys, men holderen er i sig selv et mindre stykke kunst på væggen.

Holderen findes i flere forskellige farver og størrelser, Menu.