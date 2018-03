5 inspirerende børneværelser

Flere på ét værelse? Udnyt pladsen

Deler dine børn det samme værelse, så prøv at tænke i højde i stedet for kun at tænke i gulvplads. Det kan være en god idé at lave en køjeseng til børnene for at udnytte gulvpladsen til andre ting. Har du mulighed for at lave indbyggede hylder som på billedet her, kan du spare endnu mere plads.