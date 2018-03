Skøn dekoration: Perlehyacinter på gren

Perlehyacinter der "svæver"





Når man har med løgplanter at gøre, er det normale, at man lader dem vokse i en krukke eller på friland, således at det kun er selve planten, der er synlig. Men blomsterdesigner Annette von Einem har aldrig været bange for at gå nye veje i sin søgen efter nye måder at præsentere blomster på.

Derfor har hun skabt denne flotte og nyskabende blomsterdekoration, hvor perlehyacinterne, med løg, hænges på en smuk gren.