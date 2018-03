Skab en smuk krans i påskens farver

Annette von Einem

Den internationale blomsterdesigner Annette von Einem deler ud af sit smukke univers, og giver ideer til smukke blomsterdekorationer og opsatser, du kan bruge til at pynte op til påske, på påskebordet eller blot, når du har lyst til at gøre lidt ekstra i hjemmet. Du kan følge Annette von Einems inspirerende univers her på BO BEDRE, hvor hun jævnligt blogger og på hendes Facebook-side.