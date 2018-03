Råt påskebord i sort og guld

Rå borddækning med varme indslag

Påsken er en af årets traditioner, og som sådan underlagt en række faste ritualer. Herunder at den bedtagne farve er gul, og at der på et påskebord i hvert fald skal være indslag af gult – gerne kombineret med kyllinger i divers afskygninger.

Men i år vil blomsterdesigner Annette von Einem prøve noget andet. Derfor har hun kreeret en anderledes rå borddækning til påskebordet. Farverne er afstemt i sorte, blå og grå nuancer, hvor der er tilført dybe røde, lilla og bordeaux farver fra blomsterne.