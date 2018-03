Sådan får du påskens smukkeste buket

Den internationale blomsterdesigner Annette von Einem er vild med påske – ikke mindst fordi det giver hende lejlighed til at dekorere hjemmet med masser af blomsterbuketter, blomsterdekorationer og alt muligt andet, hvor der indgår blomster.





Udtryksfuld blomsterbuket

I dag viser vi en flot og udtryksfuld blomsterbuket, som er designet af Annette von Einem specielt til BO BEDREs læsere. Det er buket, der er bundet af en række forskellige blomster i gule farver.

Det er en god idé at lege med de mange forskellige nuancer af gule blomster, som findes – lige fra cremefarvede til stærkt gule – som giver buketten et afvekslende udtryk. Brug også gerne blomster i forskellige længder – og afslut med at trække nogle af blomsterne længere ud af buketten så den bliver legende og let at se på.

Her er brugt roser, mimoser, frittileria, tulipaner, helleborus og ranunkler.

Fadet er fra Georg Jensen