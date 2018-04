Jeg mangler plads – hvad gør jeg?

Kære Kirsten.

Jeg har tegnet to forslag til dig, ikke for at forvirre men fordi din lille, hyggelige lejlighed har flere muligheder i sig.

Forslag A.

Her er soveværelset og køkkenet slået sammen, så du blænder soveværelsesdøren, hvilket giver en fin niche hvor du kan placere et nyt garderobeskab til overtøj eller støvsuger, osv. Din lille stue bliver meget bedre at indrette, når spisebordet flyttes til det nye alrum. I køkkenet, der indrettes i ny L-form, er der fint plads til den nye vaskemaskine. Gæsteværelset indretter du til dit egen soveværelse mens det lille kammer fortsat bruges til klædeskabe og nu også med gæsteseng.

Forslag B.

Her bliver køkkenet og dit soveværelse hvor det er i dag, mens gæsteværelset og stuen slås sammen. Det giver en rummelig stue hvor ganglinjen fra gang til altandør deler stuen op i to afdelinger, med flere siddepladser foran fjernsynet og også et større spisebord. Vælger du to sofaer som vist på skitsen, så vælg dem lette og maksimum 85 cm i dybden, så de ikke tager for meget plads op.Klædeskabe og gæsteseng i det lille kammer ligesom i forslag A.

Venlig hilsen Lone.