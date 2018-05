Man behøver ikke lave den store 5-retters menu til sommerens middagsselskaber. Det er vigtigt at huske, at gæsterne kommer primært for at se dig, og hvis der er lidt godt i glasset og lidt at nipse til, kommer man langt.

1. Småt er godt. I stedet for den store menu anbefaler jeg små hapsere til de lyse sommerafteners fester, men tanken her er også fremragende til den franske aperitif, der handler om at stille den værste sult med lidt godt til ganen og et glas med eksempelvis vin - så kan man herefter tage sig god tid med resten af festen.

2. Planlægning, planlægning, planlægning - start i god tid med at finde opskrifter og få købt ind. Vi har alle prøvet at være ude i sidste øjeblik og både skulle handle, gøre rent og lave mad samme dag, hvor man også gerne vil i bad og se lidt lækker ud. I stedet kommer gæsterne, før man har nået hverken det ene eller det andet, og hvor man sikkert har glasur i håret. Tjeklister er din ven. Så glemmer du ikke noget, der skal ordnes 5 sekunder før første gæst ringer på.

3. Start med at rydde op. Jeg kan godt lide at der er ryddeligt i køkkenet, før jeg går i gang. Det giver overblik, og så gør det hele madlavningstjansen hyggeligere. Hæld lidt godt op i glasset og sæt yndlingsmusikken på. Så kører det.