Vægkalender

Gør din kalender til en del af din indretning med en vægkalender. Denne kalender er både flot og praktisk. Hver måned har sin egen side og er opdelt i fire kolonner, hvilket giver mulighed for at bruge den som familiekalender eller skabe overblik over din egen hverdag med arbejde, fødselsdage og fritidsaktiviter.





ALVA Wall Calender 2018, 185,00 kr., NOTEM studio