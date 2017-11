Opdatér dit vaskerum

Vasketøj er for mange synonym med kedelig hverdag, men det behøver ikke at være besværligt og uinspirerende. Med en dejlig atmosfære i vaskerummet og en vaskemaskine, der gør det meste af arbejdet for dig, er det ikke helt så surt at sortere sokker. Se bare her, hvor boligstylist Julie Løwenstein, giver tips til de finesser, der gør vaskerummet til et mere behageligt sted at opholde sig.