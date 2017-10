Camilla klepp

Kvadrat

Tekstilproducenten Kvadrat blev grundlagt i 1968 og er førende i Europa inden for sit felt. Kvadrats tekstiler udvikles i samarbejde med designere som Alfredo Häberli, Patricia Urquiola og Raf Simons og er forankret i god kvalitet, der tager hensyn til miljøet.

Camilla Klepp arbejder hos Kvadrat og anbefaler, at man altid beder om vejledning fra forhandleren eller en indretningsarkitekt, før man køber polstrede møbler eller andre tekstiler til hjemmet. Det sikrer, at materialerne er egnede til den brug, de vil blive udsat for.

– Får børn for eksempel lov til at spise slik og chips i sofaen? Så bør du støvsuge ugentligt for at passe på materialerne. Du vasker det tøj, du elsker, forsigtigt i hånden. Det samme gælder for tekstiler. Man skal passe på dem, så spørg forhandleren om oplysninger for den rette vedligeholdelse, siger hun.

Ud over deres dekorative kvaliteter har tekstiler stor effekt på akustikken i et hjem, især i form af tæpper og gardiner. Camilla Klepp fremhæver uld som et særligt velegnet materiale til møbler, da det er holdbart, fleksibelt og ikke mindst brandhæmmende.

– Uld forkulles i møde med flammer. Syntetisk trevira (polyester, red.) er også både vaskbart og brandhæmmende og kommer i mange forskellige fremstillinger. Både trevira og uld er meget brugt i offentlige bygninger, det mærker vi på kontraktmarkedet. Men det kan også være fint at bruge trevira i private hjem, til gardiner for eksempel.

