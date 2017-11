Indret med skønne krukker indendørs

Anna-serien. Knabstrup Keramiks vigtigste kriterier er æstetik og historie, og fornemmelsen af hverdagskunst, hvilket vasen Anna, formgivet i 1960’erne, er et godt bevis på. Her er serien videreudviklet til også at omfatte lysestager og fade. Den klassiske Anna-vase koster 249,95/399,95 kr., lysestagerne 199,95/249,95 kr., fyrfadsstage 249,95 kr. og fad 399,95 kr.

– Vi har kastet os ud i et keramikprojekt, fordi vi oplever, at interessen for materialet er stor og vedvarende. Det er vigtigt for os at kunne arbejde i bredden og skabe masseproducerede funktionelle ting, som man kan bruge på bordet og i køkkenet, og samtidig vægte det dekorative og kunstneriske med limiterede oplag og unika. Den linje borger Knabstrup Keramik for, hvilket giver os mulighed for at arbejde med en historie, som vi kan genfortælle og fortsætte, forklarer administrerende direktør Karsten Madsen.

Gennem tiden har kendte keramikere formgivet for Knabstrup Keramik. Johannes Hansen var i en lang årrække kunstnerisk leder, ligesom Per Lütken, Bodil og Richard Manz var tilknyttet fabrikken, sammen med flere ungarske, tyske og svenske kunstnere. På samme måde vil nye kollektioner blive til i samarbejde med dygtige keramikere, som både tæller etablerede og unge eksperimenterende talenter – nationale såvel som internationale.