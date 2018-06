Hvordan indretter vi bedst vores tilbygning?

Kære Familien Møller



Hvis vi udnytter den lovlige afstand til skel, kan I med fordel forskyde tilbygningen i forhold til hovedhuset (der ligger 4,5 meter fra skel), så der bliver 2 meter fri facade, hvor der kan isættes et bredt vinduesparti med dør mod øst i det ene værelse, og samme i det andet værelse mod vest.



I skriver ikke noget om udformning på tilbygningen – om den bliver med sadeltag og hældning eller et fladt tag, så afhængigt af det, kan I overveje et ekstra lysindtag i de to børneværelser i form af ovenlys placeret ud for vinduespartierne.



Nordvendt ovenlys er det bedste lys og giver heller ikke for megen varme fra sig.



Soveværelse og bad får vinduer med eller uden udgangsmulighed mod syd. Soveværelset har jo også en væg/facade mod vest, men det vil give en masse ophobet varme, som I ikke skal bruge til noget i et soverum. Ved at placere sengen op ad den vestvendte væg, får I desuden en lang, ubrudt væg til skabe, så I får den opbevaring, som I ønsker og et fornuftigt gangareal i rummet.



Børneværelserne er demokratisk ens indrettet med god garderobeskabsplads bag dørene.



I fordelingsgangen er der isat havedør for enden, der giver lys og et fint gennemgående kig, når man kommer fra hovedhuset.



Mener I, at det er tilstrækkeligt med udgang til haven fra værelserne, kan I i stedet for havedøren bruge enden af gangen til opbevaring ved at lukke og indrette et depotrum.



Og så er der indrettet to brede skabe i gangen, for eksempel til fælles linned, håndklæder, lager af toiletpapir osv.



Bedste hilsener Lone