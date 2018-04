Gør tv'et til en del af din stil

At få TV’et til at indgå stilfuldt i hjemmets omgivelser er ikke let. Derfor har designerne af det nye QLED TV fra Samsung skabt en løsning, der giver dig frihed i din indretning.

Konceptet hedder Q Style og består først og fremmest af et design, der ser smukt ud fra alle vinkler – selv bagfra. Det betyder, at du kan placere TV’et hvor som helst i rummet.

Det kan eksempelvis være med hjælp fra det cool gulvstativ, Studio Stand, der er inspireret af billedkunstnerens sta eli og passer per- fekt til en central plads. Eller bordstativet, Tower Stand, som kan dreje TV’et 70 grader, så du kan placere TV’et på en elegant designerskænk og dermed vinke farvel til et grimt TV-møbel.