5 geniale garderobeløsninger

Brug hele væggen til garderoben

Har du en del sko og accessories, er det særlig oplagt at udnytte hele væggen til din garderobe. Installér en stang til dit tøj, som går fra den ene ende af væggen til den anden. Tænk i niveauer for at udnytte pladsen på væggen. Det kan du for eksempel gøre ved at lave en hylde over stangen som vist på billedet – samt lave flere hylder til væggen nedenunder tøjet.