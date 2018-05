Genial gardinløsning med app-styring

Tidsindstil gardinerne efter din døgnrytme

"PowerView"-kollektionen er et motoriseringskoncept, som er ideelt for dig, der elsker gadgets i dit hjem.



Gardinerne i denne kollektionen giver dig mulighed for via en app at betjene og tidsindstille alle hjemmets gardiner – for eksempel efter din døgnrytme.



Du kan også styre dem, selvom du ikke er hjemme, hvilket kan være en god idé, hvis du vil forebygge indbrud, mens du er på ferie.