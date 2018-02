Fra ét børneværelse til to teenageværelser - men hvordan?

Kære Lone.



Vores tvillinger har delt værelse de første 12 år af deres liv. De er ikke uadskillelige, men har mange fælles interesser og kammerater, så det har været helt problemløst.



Nu synes vi alle i familien, at det efterhånden er tid til, at de får hver deres værelse, og det kan de få ved, at vi flytter rundt, så de får vores dagligstue.



Det er et dejligt rum, og der er de to nødvendige vinduer. Problemet er bare, at det ”forreste” værelse bliver gennemgangsrum til det bagerste, og det kan vi ikke rigtig se os ud af.



Samtidig er der også gennemgang til køkkenalrum, men den dør kan vi måske godt blænde og få adgang på anden vis.



Måske kan du hjælpe med en god opdeling, så indretningen bliver så optimal som mulig?



På forhånd mange tak fra Familien Olsson.