Et vitrineskab er i forvejen et stort møbel, og med den dybe røde farve vil møblet fylde endnu mere i indretningen. For at skabe en rød tråd i hjemmet kan du pynte rummet med vaser eller lysestager i samme nuance som vitrineskabet.

B: 70 cm. x D: 25 cm. x H: 170 cm., Lindebjerg Design.