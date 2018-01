Få looket fra denne måneds forside

Organisk keramik

Håndlavet keramik og spændende former kommer til at præge indretningen i 2018. Skab selv stilen fra forsiden ved få elementer der kan tilføre dit hjem samme udtryk. Stentøjet kan være med til at skabe den stemning, der er på forsiden.

Krukke i stentøj, fra 1.500 kr., Christian Bruun.