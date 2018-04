Vores entré mangler sammenhæng – hvad kan vi gøre?

Hej Lone.



Nu håber vi at turen må komme til os med et par af dine gode idéer, for vi er selv helt låst fast i indretningen af vores entré.



Rummet er stort og lyst nok, men udfordret af en skorsten og stor el-tavle på den ene side og at der er åben forbindelse til køkken-spiserum, så det stiller store krav til orden og oprydning.



Det har vi så klaret med to store skabe, der rummer vores garderobe og sko og et enkelt konsolmøbel med spejl, men det er alligevel blevet meget tungt og ikke særlig spændende at se på.



Kunne du komme op med en smukkere løsning, hvor vi stadig får god opbevaringsplads?



Bedste hilsener Ulla