Hvordan udnytter vi vores gang til opbevaring?

Kære Else.



Jeg har jo ingen informationer om husets karakter og bygningsmæssige sammenhæng, så jeg ved ikke, hvilke vægge der er bærende, og hvilke, der nemt lader sig flytte, så det må du lige være opmærksom på.



Hvis I kan få lov at flytte hoveddøren, så kan I godt optimere den tidligere entré til et godt og funktionelt opbevaringsrum med flere skabe og skuffer. Da rummet kun er to meter bredt bør i nøjes med en ny skabsside på 50 cm dybde, så gulvpladsen ikke bliver for trang. Det vil hjælpe på det, hvis I kun har elementer under bordpladen under det nye vindue, så der kommer et godt lys ind. Hele siden ind mod badeværelset kan så være højskabe.



I kan sagtens lukke trappen pænt af og få et godt opbevaringsrum inden under til fx støvsuger, kufferter og større ting.



For at få mere plads til jer i hverdagen, foreslår jeg, som du kan se, at I flytter adgangen til køkkenet ved at åbne i gangen og skubbe åbningen mellem køkken og den nye spisestue, så I får mere plads omkring spisebordet, kommer tættere på køkkenet og kan flytte sofahjørnet længere væk, hvor der er mere fredeligt og mere plads.



De to vægstykker i gangen kan indrettes som bibliotek med høje reoler til bøger, mapper, kasser med sy-grej og hvad I ellers har. Det vil gøre stuen større og roligere med lidt færre møbler, end I har nu.



Det ligner, at du har tegnet et ellipsebord ind på planen; Dertil vil jeg sige, at det også ville gøre rummet større og give jer mere plads med et bord, der ikke er 120 cm i bredden, men kun 90 cm.

Venlig hilsen Lone