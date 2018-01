En krog direkte på væggen er et godt alternativ til en knagerække. Krogene fra Ferm Living findes i mange forskellige former og farver, og kan flot mixes. For et stilrent look kan de bruges i samme farve, og hænges på en lige række, men for at skabe lidt spil på væggen kan farverne også kombineres og hænges forskudt.

Kroge, Fermliving.