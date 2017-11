Den store trend netop nu: Legende og udfordrende design

Håndlavet glasvase, Bump, til de florale arrangementer, som er så oppe i tiden, Tom Dixon.

... kommer! Der sker noget med norsk design i disse år. En bølge af unge norske navne skyller ind over os, og giver både os danskere og svenskerne hård konkurrence i kampen om at være længst fremme i skoen. Modige og alt andet end floskuløse. Glem alt om tunge træmøbler og uldtæpper. De rammer skarpt det felt, der er så interessant netop nu – cross boarder-objekter, der befinder sig mellem brugsgenstande og kunst – med et meget internationalt look, men skabt sammen med lokale norske producenter. Heriblandt finder man Edvin Klasson, der er blevet udråbt til et af verdens 20 største designtalenter af magasinet Wallpaper. Han fletter dygtigt tingene sammen, og gør sig både i small scale-produktioner i samarbejde med små håndværkere, og i design for større firmaer. Legesyg og udfordrende, især i forhold til arketypiske former, og han balancerer mellem det velkendte og det yderst radikale. Jeg har forelsket mig i hans helt nye Galata; en lille ottoman og puf. Ottomanen, som oprindelig stammer fra Tyrkiet blev introduceret i Europa i slutningen af ​​det 18. århundrede. Galata er inspireret af dette møbel, men meget lettere i vægt og udtryk. Frynserne fungerer som gulvlangt gardin, hvilket har en skøn dekorativ effekt.