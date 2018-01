Cool butikdesign anno 2018

Det norske arkitektfirma Snøhetta er de senere år blevet kendt i hele verden for deres fantastiske bygninger, der på en gang er nordiske og internationale i deres udtryk. Men det er ikke kun spektakulær arkitektur, nordmændene kan finde ud af – de indretter også butikker og showroom for nogle af verdens mest eksklusive brands.

Et eksempel er Aesop, der er kendt for deres produkter til personlig pleje, som Snøhetta har samarbejdet med i flere omgange. Nu har de indrettet en flot butik i London-bydelen Chelsea, som, udover deres fodboldhold, er kendt for at være en velhaver-bydel med mange eksklusive forretninger. Butikken er indrettet i en stil, der leget med det murværk, der er dominerende i Chelsea, og farveskalaen er smukke jordfarver kombineret med metal og beton.