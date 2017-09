En blød sofa at sidde i er essentielt, når efterårskulden for alvor indtræffer. Sofaen fra Fritz Hansen er designet af Jaime Hayon, som med sit skulpturelle og kurvede design har fremstillet en sofa perfekt til de danske hjem. Den måler 155 cm x 93,5 cm x 79 cm, og for at få fingrene i den, skal man frem med den store pengepung: 25.000 kr., Fritz Hansen.