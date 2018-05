Vi har brug for et ekstra børneværelse – hvad gør vi?

Hej Lone – BO BEDRE!



Vores hus er opført for blot fem år siden, men vi har brug for et ekstra børneværelse. Planen er at udvide ud i vores garage. Vi har fået forslag til en ændring. Mon du kunne komme med forslag til en anden måde at gøre det på?



Vi skal som minimum have et godt børneværelse og et større bryggers. Overvejelserne er, om hele garagen skal inddrages, således vi får flere værelser/multirum eller andet.



Ellers er vi en familie på fem, og vi bor i et hus med fladt tag. Vi går op i, at tingene ser pæne ud og samtidig er super funktionelt.



Vi håber, du kan komme med et godt forslag til vores kommende ombygning :)



Mvh. Kristina Troelsen