Hvordan indretter vi et meget lille børneværelse?

Hej BO BEDRE



Jeg faldt lige over jeres hjemmeside og kunne se, at man kunne søge gode råd til indretning, så det prøver jeg lige. Jeg skal indrette et børneværelse til en 8 1/2-årig pige på meget få kvadratmeter. Rummet er ret småt og ikke muligt at ændre formen på, ej at flytte døren, som går indad i rummet.



Jeg synes, det er svært at se en god mulighed for indretning af så lille et rum. Rummet skal meget gerne kunne indeholde en seng og et skrivebord samt opbevaringsplads til diverse legetøj. Alternativet er, at hun skal sove i køjeseng inde på storesøster på 10 1/2 års værelse ved siden af. Det, synes jeg, ikke er helt optimalt. Så gode råd søges.



Jeg har overvejet, om man kan specialbygge en lidt kortere seng, der kan stå under vinduet, men der er jo en radiator... Kan man stille noget ved den? Vi bor til leje, så vinduer og døre kan ikke flyttes rundt på. Der behøver ikke være plads til tøjopbevaring.



Gode idéer modtages... Gerne nogen, der ikke er alt for dyre.



Håber I kan hjælpe med at se nye muligheder for indretning af et meget lille børneværelse.



Med venlig hilsen Sarah