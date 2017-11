Træk junglen helt ind i dit hjem med botaniske tapeter

New Yorker-feeling på badeværelset

Dette skønne badeværelse har en dramatik og mystik over sig med de mørke farver og store motiver. De store motiver giver en New Yorker-vibe. Samspillet mellem de store blomster og den mørke baggrund skaber en elegance. Vær ikke bange for at tapetsere også i små rum, da det blot giver et mere effektfuldt indtryk – en wow-effekt.

Tapetet koster ca. 633 kr. pr. meter, Ellie Cashman Design.