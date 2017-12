To die for! 7 fantastiske badeværelser

New Yorker-inspireret

Vi forbinder hurtigt det store glas og det sorte jern med New York. Og New York er blandt andet kendt for dette industrielle design. Et rustikt badeværelse i en ægte New Yorker ånd bliver man sent træt af, og dette skønne badeværelse med stor glasfacade og udkig til resten af hjemmet er super ekstravagant og unikt.