Smukke Le Corbusier-fliser til dit hjem

Om Le Corbusier

Le Corbusier med det borgerlige navn Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965) var en schweizisk-fransk arkitekt og billedkunstner.



Le Corbusier var uddannet gravør og uddannede sig aldrig til arkitekt. Hans rejser rundt i Europa gjorde ham rig på viden, da han under rejserne orienterede sig om, hvad der skete inden for den arkitektoniske verden.



I dag bliver Le Corbusier regnet som en stor kanon inden for moderne arkitektur og er blandt andet kendt for sin "Polychrome"-farveskala. Le Corbusier sagde følgende om farver:



– Farve er et særdeles effektivt værktøj. Farve er en faktor i vores eksistens.