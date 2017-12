Sådan skaber du hotelstemning på dit badeværelse

Nobis Hotel

Nobis Hotel, der er beliggende i København, er en del af en svensk hotelkæde. Her har man valgt at bruge samme flise på væg og gulv, hvilket skaber et eksklusivt look. Badeværelset er kendetegnet ved de hårde, mineralske materialer af marmor og jern. Det er en superflot sten, der er blevet brugt, som er mosaik-agtig i sit udtryk. Kendetegnende for badeværelset er den enkle stil. Der er ingen rodede hylder fyldt med produkter. Skab den minimalistiske stil hjemme hos dig, ved at gemme alskens produkter væk i skabe. Man kan få indbyggede skabe, der er perfekte til formålet.