Sådan rengør og vedligeholder du dit badeværelsegulv

For at opretholde et flot og rent marmorgulv samt vægge, er man nødt til at vedligeholde det regelmæssigt, for hvis skidt, kalk og snavs hober sig op, bliver det med tiden endnu svære at gøre rent. Dog skal afrensningen af overfladerne gøres forsigtigt, især hvis syrekemikalier er involveret, hvilket du helst skal undgå. Overfladerne skal forsigtigt skrubbes med en svamp vredet op i vand og et mildt, afblegningsfrit vaskemiddel.

Da marmor, i forhold til granit, næsten udelukkende består af kalk, bliver det selvfølgelig ætset af kalkfjerner og andre syre. Derfor er den bedste måde at undgå kalk på marmoroverfladerne, at tørre vandet af, hver gang man har været i bad.