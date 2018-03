Sådan indretter du dit bad med sort

Hammock-toilettet har et rent og organisk formsprog, som glider uforstyrret ind i enhver æstetik. Det kantløse system gør det let at rengøre. Fra 3585 kr., Clou.

Mørk romantik

Indret dit badeværelse med sofistikerede sorte toner, som sender tankerne mod 1800-tallets mørke romantik. Sten, rindende vand og en duft af cedertræ bringer naturen indenfor. Mørke spejle reflekterer splittelsen mellem krop og sjæl. Lad de mørke nuancer give plads til selvrefleksion, mystik og fordybelse i et dragende, pirrende og råt univers.