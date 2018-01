Sådan får du naturen ind på badeværelset

Badeværelset kan være svært at indrette og bliver ofte nedprioriteret, men med få ændringer kan du skabe et rum som er indbydende og dejligt at opholde sig i.

I de kolde vintermåneder, hvor naturen er mere grå end grøn, kan naturmaterialer give dit hjem et løft og skabe ro i din indretning. De organiske materialer vil give badeværelset et roligt og hyggeligt udtryk.