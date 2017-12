Ny trend: Vilde tapeter på badeværelset

Mørk mystik

På et loft i New York gemmer der sig en interessant lejlighed, hvor den eksklusive New Yorker stil er i skønt samspil med den skandinaviske stil. Det lille badeværelse domineres af smukke, store blomster, der får det lille rum til at fremstå overvældende og dramatisk i samspil med de mørke farver.

Se hele den spændende lejlighed her.