Mørke skabe og 3 andre tendenser der hygger på badeværelset

1. Grafiske tekstiler

Vaflede og bløde håndklæder i naturlige farver leder tankerne hen på en afslappende spa - men prøv at kaste dig ud i håndklæder med grafisk mønster i stedet for de klassiske ensfarvede. Det er en flot detalje på badeværelset, som er meget moderne lige nu. Miks gerne forskellige håndklæder og mønstre, men hold dem i samme farvenuancer for en gennemført stil.

Gør også som på luksushotellerne - rul håndklæderne pænt sammen og læg dem i en kurv. Det giver en lækker stemning, og de rene håndklæder er lige ved hånden, når du skal bruge dem.