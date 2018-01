5 inspirerende hotel-badeværelser

På samme hotel finder man dette overdådige og nærmest surrealistiske spa og well-ness område. Hotellets spa rummer syv forskellige behandlingsrum, så der er rig mulighed for afslapning. Vi kunne i hvert fald godt tænke os, at tage et par dages ren wellness her. Og vi erkender, at det måske er lidt overkill, at indrette sig på denne måde i et almindeligt hjem. Men læren fra Marcel Wanders er, at man ikke skal være bange for at bryde grænser og udfordre rummet. Kombinationen af de hårde materialer og de bløde former skaber en spændende energi, og i sammenhæng med de mørke blå og lilla farver, der går igen i gulvet, bliver det til et varmt og indbydende rum, der er så langt fra det klassiske hvide badeværelse, man kan komme.

© Marcel Wanders