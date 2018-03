Pssst ... det hvide badeværelse er stadig in!

Klassisk elegance forbindes med moderne teknologi i italienske Zucchetti.kos' nye Agorà-kollektion. Håndvasken har et feminint poetisk snit, som giver associationer til franske hoteller, 30'er-æstetik, vintage og art deco. Fra 4875 kr., Zucchetti.

Hvid harmoni på badeværelset

Skab unikke atmosfærer i dit badeværelse ved at lege med farver, former, teksturer og tekstiler. Tænk alle elementer ind i et samlet univers. Læs her, hvordan du kan bruge de seneste nyheder til at forme den atmosfære, som vi kalder for hvid harmoni.

En følelse af ro, velvære og balance kan opstå ved udelukkende at bruge hvide farver i dit badeværelse. Giv rummet personlighed ved at lege med overflader, teksturer og materialer, og fortæl historier igennem referencer og formsprog.

