Hvordan får vi et familievenligt badeværelse?

Kære Jeanette



Det er et generøst rum, I har sat af til badeværelse, og det kan udnyttes, så det både er praktisk og rart at være i for børn og voksne.



Start med at placere døren 65 cm fra hjørnet, så I kan indrette kortsiden uden vindue med to 60 cm dybe højskabe. I hjørnet placeres en rummelig bruseniche, der måler 115 x 100 cm. På langsiden møblerer I med jeres indkøbte vaskemøbel og toilet. Hvis I sætter 90 cm af til cisternekasse og toilet, bliver der et godt mellemrum mellem vaskebord og brusevæg, hvor I kan montere en håndklædetørrer. Det betyder, at en evt. glasdør til bruseren skal monteres i hjørnet ved højskabene, så man nemt kan få fat i lune håndklæder. Det betyder, at jeg foreslår, at de to brusevægge er lukkede, hvor du nævner glas omkring bruseren. Men en fritstående brusekabine er svær at indrette rundt om, og så får I ikke det optimale ud af rummet.



Brug blanke hvide fliser i brusenichen og et godt indbygget loftlys – så bliver nichen fin at være i. Det nye vindue placeres midt på rummets anden kortside. Det er bevidst, at jeg ikke foreslår jer at møblere her, da det giver en masse luft at kunne komme direkte til vindue og frisk luft.



På modsatte væg kan I placere en bænk – den er rar til ungerne, når de skal have børstet tænder – og et par 35 cm dybe skabe. På den måde får I plads til alle jeres forskellige toiletsager, håndklæder og selvfølgelig vasketøjet, der får to store skuffer i højskabene, en skuffe til kogetøj og en skuffe til kulørt.



Vælg en gulvflise i en varm gråbrun, der både er praktisk og især giver en fornemmelse af varme i rummet, hvor man jo tit er våd og måske lidt frysende.



Bedste hilsner Lone